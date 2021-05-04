Bayram Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!

Bayram Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Camiler açık olacak mı? Bayramda namaz kılınacak mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Camiler açık olacak mı? Bayramda namaz kılınacak mı? Ramazan Bayramı'nda namaz kılınacak mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda camilerin açık olup olmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tam kapanma döneminin ilk cumasında, camilerin açık olacağı bildirilmişti. Yaklaşan bayram öncesi gözler Diyanet'e çevrilirken beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMINDA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu. haberler.com

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Belediyeden vatandaşa can suyu
Belediyeden vatandaşa can suyu
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayram Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:17:34. #1.14#

title