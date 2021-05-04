Bayram Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Camiler açık olacak mı? Bayramda namaz kılınacak mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Bayram namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Camiler açık olacak mı? Bayramda namaz kılınacak mı? Ramazan Bayramı'nda namaz kılınacak mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda camilerin açık olup olmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tam kapanma döneminin ilk cumasında, camilerin açık olacağı bildirilmişti. Yaklaşan bayram öncesi gözler Diyanet'e çevrilirken beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMINDA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu. haberler.com

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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