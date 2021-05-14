Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
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Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sosyal mesafe nedeniyle caminin önündeki cadde üzerinde bayram namazını kılan cemaatin yanından ayrılmayan sokak köpeği tebessüm ettirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sosyal mesafe nedeniyle caminin önündeki cadde üzerinde bayram namazını kılan cemaatin yanından ayrılmayan sokak köpeği tebessüm ettirdi. Cep telefonu ile çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntüde köpeğin namaz kılan cemaate ilgi gösterip oynamak istediği görüldü.

Manisa'da, koronavirüs  tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli kılınan bayram namazı için camilerde yer kalmazken, cemaat araçlarla kapatılan yollar ve kaldırımlar üzerinde namaz kıldı. Yunusemre ilçesi'nde bayram namazı için Yeni Mahallede bulunan Yeşil Cami'ne giden cemaat kalabalık nedeniyle kaldırım ve cadde üzerine açtıkları seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Bayram namazının başlamasıyla birlikte, asfaltta namaz kılan cami cemaati ilginç bir olay yaşadı. Namazla birlikte bir sokak köpeği cemaate dadandı. Namaz kılanların, ayakkabılarını dağıtan köpek, daha sonra namaz kılan bir vatandaşla uğraştı. Rükuya ve secdeye giden vatandaşa patilerini uzatan köpek, namaz boyunca sevimli hareketleriyle dikkati çekmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedildi. sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi.

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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