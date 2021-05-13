Bayram namazı için toplanan Libyalılar İsrail saldırılarını protesto etti

Libya'nın başkenti Trablus'ta bayram namazına katılan vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bayram namazına katılan vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Binlerce Libyalı, her yer yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazını Trablus'un Şehitler Meydanı'nda eda etti.

Meydandaki kalabalık, namaz ve hutbenin ardından, ellerinde Libya ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarını protesto etti.

Libyalılar, Filistin'e desteklerini göstermek için, "İsrail ile normalleşmeye hayır!", "Canımız kanımız sana fena olsun ey Gazze!", "Lideri Hz. Muhammed olan bir ümmet yenilmez", "Filistin İslam'ındır. Yenilgiyi dayatan sınırları tanımaz!" şeklinde sloganlar attı.

"Libya'da şu anda çok güzel bir Türkiye sevgisi var"

İş ziyareti için ülkede bulunan ve bayram namazına burada katılan Türk-Mısır İşadamları Derneği (TUMİAD) Başkanı Atilla Ataseven, AA muhabirine ülkeden gözlemlerini aktardı.

Kalabalık bir bayram namazına tanıklık ettiğini kaydeden Ataseven, "Libyalı kardeşlerimizle birlikte bayram namazını eda etmekten çok mutlu oldum." dedi.

Ataseven, "Namazdan sonra Mescid-i Aksa ve oradaki Filistinli kardeşlerimizi unutmadık. Onları buradan selamlıyorum. İnşallah oradaki zulümler bir an önce biter." diye konuştu.

Ülkede bulunduğu sürede Türkiye hakkında çok olumlu görüşlerle karşılaştığını kaydeden Türk iş insanı, şunları kaydetti:

"Libya'da şu anda çok güzel bir Türkiye sevgisi var. Türkiye sayesinde burada kan akışının durduğu ve istikrar sağlandığı, büyükten küçüğe herkesin dilinde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir