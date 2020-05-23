Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
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Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Mart ayından bu yana kapalı olan camilerde cemaatle namaz kılmaya ara verilmişti. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle bayram namazı evde kılınabilir mi merak ediyor. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
23.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:29

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı ile ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, bayram namazı vaktinde camilerden yükselen tekbirlere eşlik edilmesini ve nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılınmasını önerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar da, bayram namazının evde kılınamayacağını açıklamıştı.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamalar doğrultusunda, camilerde 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle cemaatle namaz kılınabilecek. 24-26 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı için bayram namazı kılınamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, Cuma namazı gibi bayram namazının da cemaatle yerine getirilen bir namaz olduğunu belirterek, evde kılınmasının uygun olmadığını açıklamıştı. Zeki Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'da Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram namazı hakkında açıklama yaparak şu sözleri dile getirdi: ''Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine: kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim.''

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken , hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

3. Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

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