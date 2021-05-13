Bayram namazı bahçelerde kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram namazı bahçelerde kılındı

Bayram namazı bahçelerde kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce'de Ramazan Bayramı namazı camiilerde kılındı.

Düzce'de Ramazan Bayramı namazı camiilerde kılındı. Sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılınan namazlarda camiler dolunca vatandaşlar bahçelerde namazlarını kıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele salgını sonrasında uzun bir aradan sonra Ramazan Bayramı namazı camiilerde sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılındı. Camiiler kısa süre içinde dolunca vatandaşlar camilerin bahçelerini doldurdu. Vatandaşlar kendi evlerinden getirdikleri seccadeler ile bahçede sosyal mesafeli saf tutan vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kıldı. Bayram namazı sonrasında hutbelerden Mescid-i Aksa ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra vatandaşlar mesafe kurallarına uyararak evlerine dağıldı. - DÜZCE

Bayram namazı bahçelerde kılındı
Bayram namazı bahçelerde kılındı
Bayram namazı bahçelerde kılındı
Bayram namazı bahçelerde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Yasak nedeniyle mezarlığa giremeyen vatandaşlar duvarın ardından Fatiha okudu
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ali Babacan Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayram namazı bahçelerde kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 07:03:03. #1.14#

title