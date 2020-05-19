Bayram kutlamasında silahlar konuştu
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Bayram kutlamasında silahlar konuştu

Bayram kutlamasında silahlar konuştu Zonguldak halkı 19 Mayıs Bayramı'nı balkonlarından kutladı Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gelenek adı altında vatandaşlar havaya ateş açtı.

Bayram kutlamasında silahlar konuştu
19.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:47

Bayram kutlamasında silahlar konuştu

Zonguldak halkı 19 Mayıs Bayramı'nı balkonlarından kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gelenek adı altında vatandaşlar havaya ateş açtı. Öte yandan kentin çoğu mahallesinde vatandaşlar bayram kutlamasını balkonlarından yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 15 ilden biri olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kemal Köksal Şehir Stadı'nda kısıtlamalı tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören marşları çalındı. Programa katılanlar sosyal mesafe kuralını gözeterek Türk Bayraklarını salladı.

Pandemi dolayısıyla vatandaşlar bu yıl ki bayram kutlamasına balkonlarından ve pencerelerinden katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ellerine Türk Bayraklarını alan 7'den 70'e herkes belediye hoparlörlerinden çalan marşlara eşlik etti. Küçük çocuklar da evlerinin önüne inerek kutlamalara katıldı.

Öte yandan havaya ateş açan vatandaşlar kısa süreli korku dolu anlara sebep oldu. Gelenek adı altında havaya açılan ateş sonucu henüz ölen yada yaralanan olmadı. Ancak bayram kutlaması nedeniyle balkonlarına çıkan vatandaşlar havaya açılan ateş sebebiyle panik yaşadı.

Kaynak: İHA

Manşet

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