Bayram kutlamasında silahlar konuştu
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Bayram kutlamasında silahlar konuştu

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlar balkonlarında kutlarken, kutlama için havaya ateş açan kişiler panik yaşattı.

Bayram kutlamasında silahlar konuştu
19.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:14

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlar balkonlarında kutlarken, kutlama için havaya ateş açan kişiler panik yaşattı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle il giriş-çıkış kısıtlaması olan 15 ilden biri olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kemal Köksal Şehir Stadı'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören marşları çalındı. Programa katılanlar sosyal mesafe kuralını gözeterek ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Pandemi dolayısıyla vatandaşlar bu yılki bayram kutlamasına balkonlarından ve pencerelerinden katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ellerine Türk bayraklarını alan 7'den 70'e herkes belediye hoparlörlerinden çalan marşlara eşlik etti. Küçük çocuklar da evlerinin önüne inerek kutlamalara katıldı.

Öte yandan, havaya ateş açan vatandaşlar kısa süreli korkuya sebep oldu. Bayram kutlaması nedeniyle balkonlarına çıkan vatandaşlar, havaya açılan ateş sebebiyle panik yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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