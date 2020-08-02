"Bayram Köye Geri Döndü" belgeselinin ilk gösterimi çekildiği köyde yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bayram Köye Geri Döndü" belgeselinin ilk gösterimi çekildiği köyde yapıldı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde çekilen "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, dev ekranda çekildiği köyde gerçekleştirildi.

02.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:46

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde çekilen "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, dev ekranda çekildiği köyde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapan Recep Yeter, geçen yıl bir cenaze dolayısıyla gittiği Çankırı'da 90 yaşlarındaki bir nineden dinlediği hikayelerden etkilenerek bunları gelecek nesillere aktarmaya karar verdi.

Bir belgesel hazırlamak için çalışmalara başlayan Yeter, İstanbul'dan ekibiyle gelerek köyün yaşlılarıyla yaklaşık 4 gün boyunca 25 saatlik bir çekim gerçekleştirdi. Çekimler Çankırı merkez ve İstanbul'da da devam etti.

Hazırlanan "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, köy meydanında hazırlanan dev ekranda köylülerin beğenisine sunuldu.

Recep Yeter, gazetecilik hayatı boyunca hep Anadolu ile alakalı ve Anadolu'yu hayatın merkezine alan bir habercilik anlayışını benimsediğini söyledi.

İnsanların Anadolu'ya ve tarihi hafızaya kulak vermesi gerektiğini belirten Yeter, "Geçmişe kulak tıkarsanız, gözünüzü kapatırsanız, geleceğinizi görmeniz, önünüzü aydınlatmanız mümkün değil. Geçmişinize kulak vermezseniz, geleceğinizi kestirebilmeniz, doğru yol alabilmeniz mümkün değil." diye konuştu.

Belgesel çekimi için yapılan kayıtlarda birçok acı ve dramın yer aldığını ifade eden Yeter, "Ben sadece bir köyü dinledim, Anadolu'da kim bilir ne acılar yaşandı. O 25 saatlik kayıt, köyüme vefa borcumu artık gerçekten ödemem gerektiğini bir kez daha hatırlattı." dedi.

Belgeselin 4 bölümden oluştuğunu dile getiren Yeter, şunları kaydetti:

"Birinci bölümdeki kayıtlarla bizim öğrendiğimiz yokluk, açlıkla alakalı tanıklıklar var. İnsanlar dağda ot yiyerek hayatlarını devam ettirmişler. 1950'li yıllarda birkaç ayda yaklaşık 50 civarında çocuk hayatını kaybediyor ve sadece kızamıktan. Bu yokluk ve acılar sonrası göç, gurbete gidiş başlıyor. Çünkü insanlar aç, yapacak bir şeyleri yok. İnsanlar keyiflerinden köylerini bırakıp gitmediler. Belgeselin ikinci bölümünde göç eden köylülerin neden geri döndükleri anlatılıyor. Üçüncü bölümde köyümüzde var olan gelenek ve göreneklere yer verildi. Gurbetten dönenlerle beraber bu gelenekler de tekrar hayat bulmaya başladı. Dördüncü bölümde ise gelecekle alakalı köylülerin beklentilerini ifade ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok önemli bir kayıt kalacağını ümit ediyorum. Bunu yaparken en önemli derdim, gayem buydu. İnşallah memlekete hayırlı olur."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Güncel
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Ekonomi
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Güncel
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ali Sunal Kerem Bursin Merve Boluğur
Spor Jose Sosa Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Diyarbakır
Şu an buradasınız: "Bayram Köye Geri Döndü" belgeselinin ilk gösterimi çekildiği köyde yapıldı - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 20:46:04. #1.15#
title