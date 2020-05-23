Bayram kısıtlamasında tatlılar evlere siparişle gidecek
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Bayram kısıtlamasında tatlılar evlere siparişle gidecek

ADANA'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tatlıların siparişle eve gideceğini söyledi.

Bayram kısıtlamasında tatlılar evlere siparişle gidecek
23.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:59

ADANA'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tatlıların siparişle eve gideceğini söyledi.

Ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları tatlısız bırakmayacaklarını belirtti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tatlı siparişlerini evlere götüreceklerini kaydeden Tekin, "Ramazan ayı boyunca günlük 16 saat çalışarak tatlı üretimi yaptık. Bu çalışmayı bayramda da sürdüreceğiz. Sokak kısıtlaması var ancak tatlı isteyen vatandaşların evlerine tatlıyı biz götüreceğiz. Bu bayram 1 tonluk bir artış bekliyoruz. Gerçek bir baklavanın fiyatı 85- 120 lira arasında, piyasada 40- 50 liraya satılan baklavaları önermiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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