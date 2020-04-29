Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek...
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Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek...

Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek oldu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek olan 72 yaşındaki Ayşe nine, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Senin gibi kahramanı her ana doğuramaz" "Telefon açsam evladım gelmez ama Vefa Destek Grubu...

Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek...
29.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:52

Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek oldu

'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek olan 72 yaşındaki Ayşe nine, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Senin gibi kahramanı her ana doğuramaz"

"Telefon açsam evladım gelmez ama Vefa Destek Grubu gelip yardım etti"

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayan 72 yaşındaki Ayşe nine, Vefa Destek Grubu'nun desteği ile aldığı bayram ikramiyesinden 100 TL'yi 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi Üstün Apartmanı'nda iki torunu ve gelini ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Ayşe nine, bayram ikramiyesini alabilmek için Vefa Destek Grubundan yardım istedi. Ayşe nine bayram ikramiyesini çekip teslim etmek için eve gelen Vefa Destek Grubundan 100 TL'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz' kampanyasına yatırılmasını istedi. Bu isteği de yerine getiren Vefa Destek Grubu, makbuzu da Ayşe nineye kapıda teslim etti.

Kendisine yardım eden Vefa Destek Grubu ile yeniden buluşan 72 yaşındaki Ayşe nine, korona virüs tedbirlerinde vatandaşlara evde kalmaları ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymaları çağrısında bulunarak, "7-8 yıldır devletin bileti ile geçmedik yer bırakmadık. Şu günlerde biraz da içeride oturun. Sabırlı olun. İlk sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığında bir gecede her yer doldu. Hiç yemediğiniz kuruyemiş aklınıza mı düştü. Arabanın gazını dolduruyorlar, bu kısıtlamada nereye gideceksiniz?" dedi.

Vefa Destek Grubunun çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Ayşe nine, "Bana bayram ikramiyesi olarak 1300 TL geldi, çok olsaydı çok verirdim. Maaşımı ayın 3 veya 4'ünde alacağım yine bekliyorum sizi. Benim evimde iki torunuma bakıyorum, kimseden yardım istemedim istemem de. Az bir maaş alıyorum çok şükür onunla da geçiniyorum. İyi televizyona bakmazsam normal televizyona bakarım ne var? Onu bağışladım, yine bağışlarım. Benim bağışladığım 100 TL onları kurtaracak mı kurtarmayacak ama her insan 100 TL veya 20 TL bağışta bulunursa devletimiz ayağa kalksın, şu kötülükleri bertaraf edelim. Daha sonra tarım, sanayi ve ekonomi hareketlenir. Diğer devletler kendisine gelene kadar biz dünyaya lider oluruz" diye konuştu.

"Bir param olsa, bir koyunum olsa da satsam, bir buğdayım olsa da satsam diyordum" ifadesinde bulunan Ayşe nine, "Bayram ikramiyesi yatmış. Daha çok versem diye niyetleniyordum. Ben kimsenin aklı ile hareket etmem. Vefa Destek Grubu geldi, onlara şu 100 TL'yi alın götürün bu yardım için yatırın dedim. Makbuz var mı dedim yok dediler ama parayı yatırdıktan sonra makbuzunu bana geri getirdiler. Allah razı olsun. Yine veririm, devletime yine yardım ederim. Ben 155'i aradım Vefa Destek Grubu geldi. Maaşımı getirdiler, yardımı teslim ettim makbuzumu getirdiler. 155'i arayınca polis, 112'yi arayınca sağlıkçılar geliyor. Evladın gelmez telefon açtığın zaman, 'işim var çalışıyorum' der evladın gelmez ama bunlar geldi bana yardımcı oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen 72 yaşındaki Ayşe nine, "Cumhurbaşkanı'nın parmak salladığını çekemiyorlar. Dışarıda bazıları da içeride parmak salladığını çekemiyorlar. Batıya kimse parmak sallayamadı. 'Ben buradayım' dedi batı çekemedi. Türkiye'ye hangi kahraman gelse ellerine taş alıyorlar. İki tane iktidar gördüm. Menderes'i gördüm Kenan Evren'i gördüm. Cumhurbaşkanına da yeltendiler ama düşüremediler. Hangi kahraman gelse çatlayıp ölüyorlar. Dışarıdakiler çatlıyor da içeridekiler niye çatlıyor? Sağlık Bakanıma selam olsun, hemşirelere doktorlara, polislere. Sayın Süleyman Soylu, sakın istifa edeyim deme, geçtiğimiz günlerde istifanı sunduğunda rahatsızlandım. Sayın Cumhurbaşkanımız Allar razı olsun seni doğurup büyütenler cennette yatsınlar. Kaç defa Kayseri'ye geldiğinizde kalabalığı ittim ittim size ulaşamadım. Buradan size çok selamlar söylüyorum. Bizlere duacı ol, senin gibi kahramanı yiğidi her ana doğuramaz." şeklinde konuştu.

Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu'nun yardımı ile 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek...

Kaynak: İHA

Manşet

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