Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtları araştırıyor. Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenmişti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılmıştı. Peki bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? sorularının yanıtları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen konular arasında yer alıyor. İkramiyelerin hangi tarihte ödeneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerine ilişkin gelecek resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler bayramdan önce yapılmıştı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım gün olması sebebiyle yarı günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük bayram tatili 9 gün olabilir. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alındığında emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramında olduğu gibi yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yatırılacağı düşünülüyor.

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