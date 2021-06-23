Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtları araştırıyor. Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenmişti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılmıştı. Peki bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatacak?