Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2021?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyesi ne kadar arttı 2021? Emekli bayram ikramiyesi!