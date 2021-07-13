Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2021?
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2021?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2021?
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyesi ne kadar arttı 2021? Emekli bayram ikramiyesi!

Memur ve emekliler 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, temmuzda 8.45 oranında zam almaya hak kazandı. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar 2021?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz'da (bugün), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz'da yatırılacak. Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz'da toplu olarak çekecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ARTTI?

Maaşını 1-5 Temmuz'da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

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