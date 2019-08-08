"Bayram ikramiyesi" emeklileri mutlu etti

08.08.2019 10:53

Kurban Bayramı dolayısıyla SSK kapsamında olan emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı.

İkramiyelerini almak üzere sabah saatlerinde pek çok emekli PTT Edirne Merkez Şubesi'ne geldi.

PTT'nin mesaiye başlamasının ardından şubeye alınan emeklilere bayram ikramiyeleri dağıtılmaya başlandı.

Emekli Bayram Erol (72 ), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikramiyelerin emeklileri mutlu ettiğini söyledi.

-"Allah devletimizden razı olsun"

Bayram alışverişi yapacağını anlatan Erol, "Allah devletimizden razı olsun. Bayram paramızla öte beri alacağız, çocuklara harçlık vereceğiz. Bayramdan önce bu paranın yatırılması bizleri mutlu etti, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Devletimiz herkese yardım ediyor, eskiden böyle değildi, hastanede kalıyordu insanlar. Süt parası, çocuk parası veriliyor, engellilere yardım ediliyor." diye konuştu.

Emekli Turgut Tüzücü (74) de bayram ikramiyesiyle torunlarına hediye alacağını belirterek, "Bayramdan önce bu paranın emeklilere ödenmesi çok iyi oldu. Kurbanlık almayı düşünüyorum, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

İkramiyeler SSK kapsamında olanlara bugün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise yarın ödenecek.

Kaynak: AA