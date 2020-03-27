Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiye ödeme tarihileri nedir? Bayram ikramiye ödemesi belli oldu mu? Koronavirüs önlemi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin koronavirüs nedeniyle erken tarihte ödeneceğini açıkladı. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar."şeklinde açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin koronavirüs nedeniyle erken tarihte ödeneceğini de açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 bayram ikramiyesini Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Bakan Selçuk: "Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.