Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır?
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Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır?

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır?
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Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Peki bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Buna göre bayram ikramiyesi kaç tl oldu, ikramiye nereden alınacak? gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, bayram ikramiyesi kaç tl oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi nereden alınır? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYELERE 100 TL'LİK ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda bin TL ve Kurban Bayramı'nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılan ikramiyelere bu yıl 100 TL'lik bir zam geldi. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Emekliler böylece Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere toplamda 2200 TL ikramiye alacak.

BAYRAM İKRAMİYERLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftası yani 3-7 Mayıs tarihleri arasında yatması planlanıyor. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, Temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını kaydetti.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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