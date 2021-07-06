Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı, 20 Temmuz ile 23 Temmuz arasında. Peki, her yıl bayramlarda verilen Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram ne zaman? Bayram tatili! Bayram tatili kaç gün?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyor. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram tatili kaç gün olacak?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı için beklenen emekli ikramiyelerinin ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu. 5 Temmuz'da toplanan kabine kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Herkesin merak ettiği bayram ikramiyeleri hakkında da son durum belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi şu sözlerle verdi;

"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz olup bayram, 20-23 Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Salı-Cuma günlerini kapsayan Kurban Bayramı 4 gün sürecek.