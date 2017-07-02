Bayram İçin Ülkesine Giden Suriyeli'den 8 Bini Döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 8 bini, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye döndü.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 68 bin 238 Suriyeli, Kilis Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle verilen izinle ülkelerine döndü. Suriyeliler'in, bayramın ardından geçici olarak gittikleri ülkelerinden yeniden Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Halep'in sınıra yakın Azez, Çobanbey, El Bab ve Cerablus bölgelerinde yakınlarıyla bayramlaşıp Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Göç İdaresi tarafından yapılan işlemlerinin ardından yeniden Türkiye'ye geçiş yapıyor.



14 Temmuz tarihine kadar dönmeleri gereken Suriyeliler'den 8 bini Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. - Kilis