Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aştı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 20 bine aşarken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

Güvenli bölgelere gidenlerin sayısında artış var

Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ ile Esad rejiminin saldırıları sonucu güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye kaçarak sığınan Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere gidiyor. Suriyeliler, bu bölgelerin dışında kalan Haseki, Kamışlı, Rakka ile Deyrizor bölgelerine de gidiyor. Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 20 bine ulaştı.

Aşırı sıcaklar vatan özlemini engellemiyor.

Yurdun dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.

Suriyelilerin ülkelerine kurban bayramı için gidişleri 9 Ağustos 2019 tarihinde kadar devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA