Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçişleri bugün başladı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçişleri bugün başladı.
5 Temmuz itibarıyla Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye'ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geçiyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı