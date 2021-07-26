Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
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Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçişleri bugün başladı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçişleri bugün başladı.

5 Temmuz itibarıyla Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye'ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geçiyor.

(Ahmet Arslan/İHA)

Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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