Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştı



KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Ramazan Bayramı ziyareti için 6 günde 5 bin Suriyeli, ülkesine gitti.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 6 gün önce başlayan geçişleri, bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yaptı. Geçiş öncesi Suriyeli çocukların aşı kontrolleri de yapıldı. Sınır kapısından 6 günde 5 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığı belirtildi.



Kaynak: DHA

- Kilis