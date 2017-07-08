Bayram İçin Ülkelerine Giden 68 Bin Suriyeli'den 40 Bini Türkiye'ye Döndü

Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeli'den 40 bini Türkiye'ye döndü



KİLİS - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine geçiş yapan 68 bin 238 Suriyeli'den 39 bin 117'si Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliğinin verdiği izinle Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 39 bin 117'si dün akşam itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler'in dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Dün akşam 4 bin 305 Suriyeli Kilis7e dönerken, toplam dönenlerin sayısı 39 bin 117'i kişiye ulaştı. Bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler'in dönüşleri 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye'ye geçişlerine ise öncelik veriliyor.

Türkiye'ye gelişler nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Suriyeliler'in Türkiye'ye girmeden önce Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye'ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.