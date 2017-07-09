Bayram İçin Ülkelerine Giden 44 Bin Suriyeli Türkiye'ye Döndü

- Bayram için ülkelerine giden 44 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Suriyelilerin çantaları ve üstleri didik didik arandıktan sonra Türkiye'ye geçmelerini izin verilirken, kaçak eşya getirenlerin eşyalarına el konuyor

Bazı Suriyeli ailelerin akrabaları tarafından çocuklarına hediye edilen oyuncuklar ile birlikte gelmeleri dikkat çekti



KİLİS - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Ramazan Bayram'ında ülkelerine giden 43 bin 635'i Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliğinin verdiği izinle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler'in dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye'de Ramazan bayramını geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönmeleri sürüyor.

Dün akşam 4 bin 518 Suriyeli Kilis'e döndü. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 43 bin 635'i dün akşam itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı.

Bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler'in dönüşleri 14 Temmuz akşamı sona erecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye'ye geçişlerine ise öncelik veriliyor.

Türkiye'ye gelişler nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye'ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor. Suriyelilerin çantaları ve üstleri didik didik arandıktan sonra Türkiye'ye geçmelerini izin verilirken, kaçak eşya getirenlerin eşyalarına el konuyor. Bazı Suriyeli ailelerin akrabaları tarafından çocuklarına hediye edilen oyuncuklar ile birlikte gelmeleri dikkat çekti.

Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.