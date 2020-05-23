Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası
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Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası

BURSA'dan Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Trabzon'a gitmek isteyen 3 kişiye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası
23.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:54

BURSA'dan Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Trabzon'a gitmek isteyen 3 kişiye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ilde olduğu gibi Bursa'da da bir dizi önlemler alındı. Polis ekipleri yollarda kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlara ceza yazıldı.

Acemler Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Kasım Eren kızı 2 yaşındaki Ayşenur ve kuzeni Hamit Demiray ve onun eşi Aysun Demiray'ın içindeki 61 DP 974 plakalı otomobili durdurdu. Ramazan Bayramı için memleketleri Trabzon'a gittikleri belirlenen sürücü Eren ile Demiray çiftinin seyahat izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. 

Sürücü ile kuzeni ve onun eşine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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