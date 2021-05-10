Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
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Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular

Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da emekli itfaiyeciyi ait ekmek evinde Ramazan Bayramı'na hazırlık için börek yapılmak istendiği sırada çıkan yangın korkuttu.

Burdur'da emekli itfaiyeciyi ait ekmek evinde Ramazan Bayramı'na hazırlık için börek yapılmak istendiği sırada çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede söndürülen yangında ekmek evindeki eşyalar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şekerevler Mahallesi 38001. Sokak'ta Mahmut Şakı'ya ait ekmek evinde yangın çıktı. Yangını fark eden Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden emekli Mahmut Şakı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, ekmek evinde bulunan eşyalar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangının Ramazan Bayramı'na hazırlık için börek yapıldığı esnada çıktığı öğrenildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olan 67 yaşındaki Mahmut Şakı, "Ben dışardaydım. Dışarda alevlerin yükseldiğini gördüm. Börek yapmak için ateş yakmışlardı. Yanında tahtalar falan olunca yangın ilerledi. Hemen haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler. İtfaiyeden emekliyim. 21 sene oldu. Arkadaşlarımı çağırdım sağ olsun geldiler" dedi. - BURDUR

Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular
Bayram için börek yapmak istediler, ekmek evinden oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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