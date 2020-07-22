Bayram için Akdeniz esintili kıyafet önerileri Mevsimin en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda Akdeniz esintili tasarımlar hazırlayan DeFacto, kombin seçeneklerini internet sitesi, DeFacto mobil uygulaması ve tüm mağazalarında müşterileriyle paylaştı.

Mevsimin en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda Akdeniz esintili tasarımlar hazırlayan DeFacto, kombin seçeneklerini internet sitesi, DeFacto mobil uygulaması ve tüm mağazalarında müşterileriyle paylaştı.

DeFacto'dan yapılan açıklamada, bu bayramda kadın, erkek, çocuk için birbirinden şık tasarımlarla gönüllerin fethedileceği belirtildi. Akdeniz esintili tasarımların ön planda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Tek parçadan gelen şıklıktan vazgeçmeyen kadınlar için her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan elbiseler maxi, midi ve mini alternatifleriyle zarafetiyle unutulmaz olmak isteyenlerin tercihi oluyor. Smart casual parçalarla her mekanda tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyen beyefendilerin favorisi ise gömlekler. Çocuklar içinse birbirinden eğlenceli sihirli tişörtler ve en sevilen animasyon karakterleri ile tasarlanan lisanslı ürünler bayramın neşesine neşe katıyor. Şıklığın tamamlayıcısı ayakkabılar ve birbirinden zarif aksesuarları ise yazın enerjisine uygun renkleriyle cıvıl cıvıl bir bayram vaat ediyor" ifadelerine yer verildi.

SAHİLLERE UYGUN PLAJ TARZI

Bayramı sahillerde geçirmek isteyenlerin de unutulmadığı belirtildi. DeFacto Plaj Günlükleri koleksiyonu ile plajlarda tarzıyla fark yaratmak isteyenlerin tatil valizlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılanacağı belirtilerek "Sarı, turuncu, yeşil ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyon kadınlar için mayo ve bikinilerden plaj elbisesine, erkeklerde ise şorttan tişörtlere yüzlerce kombin seçeneği sunuyor. Koleksiyon içerisinde yer alan plaj terlikleri, havlular, pareolar, hasır çantalar ve tüm aksesuarlar yaz aylarına damgasını vuracak. Göz kamaştıran kombin seçenekleriyle DeFacto bayram şıklığı, web adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda" denildi.

Kaynak: DHA