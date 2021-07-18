Bayram için 21 bin 500 Suriyeli, Öncüpınar'dan ülkesine gitti

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 21 bin 500 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 21 bin 500 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için başvuran Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bugün sona erecek geçişlerde şu ana kadar Öncüpınar'dan Suriye'ye gidenlerin sayısının 21 bin 500 olduğu belirtildi. Bu sabah saatlerinden itibaren de çok sayıda Suriyeli, ülkesine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Suriyeliler, sınır hattında Göç İdaresi kontrolünde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 28 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar Türkiye'ye geri dönebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı