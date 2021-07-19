Bayram hem vatandaşın hem de tatlıcıların ağzını tatlandırdı

Mardin'de kurban bayramı nedeniyle yaşanan satış yoğunluğu vatandaşların da tatlıcıların da ağzını tatlandırdı.

Mardin'de kurban bayramı nedeniyle yaşanan satış yoğunluğu vatandaşların da tatlıcıların da ağzını tatlandırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar kurban bayramı için alışverişe yöneldi. Hem şekerlemecilerde hem de pastaneler satışlarda yoğunluk yaşadı. Piyasanın canlanmasıyla hem esnafın hem de vatandaşın ağzı tatlandı. Kısıtlamasız bayramın bereketi olduğunu söyleyen pastane işletmecisi Orhan Doğan, "Heyecanlıyız, korona virüsten de yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyoruz. Tatlı siparişlerimizde yoğundur. Talep Covidin olduğu dönemlere göre bu bayram daha iyi. Tatlı siparişlerimiz var elhamdülillah. Kuru pasta siparişlerimizde var. Onları işte en iyi şekilde taze olarak müşterilerimize zamanında yetiştirmek için çabalıyoruz. Siparişte ağırlık baklava, kuru pasta ve dondurmada var. Bu bayramda talep bu yönde" dedi.

40 yıldır şekerleme işi yaptığını kaydeden Semir Birikmen, "Babadan kalma bu meslek. Bu bayram en çok şeker ve kahve sattık" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı