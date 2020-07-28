Bayram hazırlıkları devam ediyor
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Bayram hazırlıkları devam ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Şehit Murat Morkoç Caddesi ören bayır mevkii ve Ulu Cami caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bayram hazırlıkları devam ediyor
28.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:20

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Şehit Murat Morkoç Caddesi ören bayır mevkii ve Ulu Cami caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Altun, bayram hazırlıklarının hızla devam ettiğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Başkan Özkan Altun;" Şehit Murat Morkoç Caddesi ören bayır mevkii ve Ulu Cami caddesinde havai elektrik hatları yer altına alınarak yeni aydınlatma sistemi tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahta yol bakım onarım çalışması yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Yaklaşan bayram öncesi bu yöndeki tüm eksikleri tamamlayacağız." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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