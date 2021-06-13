Bayram harçlığı ile alınan bisikleti böyle çaldı

Bayram harçlığı ile alınan bisikleti böyle çaldı Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kaçamadı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın bir evin bahçesindeki bisikleti rahat tavırlarla çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayram harçlığı ile alınan bisikleti böyle çaldı

Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kaçamadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın bir evin bahçesindeki bisikleti rahat tavırlarla çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Konacık Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak üzerinde yaşandı. Bir şahıs, yürüyerek Bayram ailesinin evinin olduğu bölgeye geldi. Bir süre duvarın dibine oturduktan sonra yolun karşısındaki ağacın dibine gidip burada etrafı kolaçan eden şüpheli, etrafta kimse olmadığını anlayınca Bayram ailesinin evinin bahçesine yürüdü. Rahat tavırlarla bahçeye girip bahçedeki bisiklete kendi bisikletine biner gibi binen şahıs, bölgeden uzaklaştı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayram harçlığı ile almıştı

Bisikletin sahibi 13 yaşındaki Emir Bayram'ın 3 yıl önce bayram harçlığı ile bisikleti aldığı öğrenildi. Anne Esma Bayram, "Ben bu adamı daha önce bu civarda görmüştüm. Demek ki keşif yapıyormuş. Güpegündüz nasıl cesaret bu. Kendi bisikleti gibi binip gidiyor. Çocuğum bu bisikleti 3 sene önce bayram harçlığı ile almıştı. Hatta parası yetmemişti, üzerini ben tamamlamıştım. Çok üzüldü, çünkü bisikletine gözü gibi bakıyordu. Bisikleti genelde hep kilitlerdi, o gün tesadüf kilitlememiş, bu talihsiz olay başımıza geldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür