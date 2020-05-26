Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eden yabancı uyruklu 3 şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı

İSTANBUL - Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eden yabancı uyruklu 3 şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak içerisinde önceki gün saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıkmıştı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak ceketinden bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın şikayeti üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan ekipler, aramalar sırasında Arşın Sokak içerisinde bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürmüştü.

Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etmişti. Öte yandan, gözaltına alınan Fas uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA