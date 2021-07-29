Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada
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Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada

Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kemerburgaz'da vatandaşların namazda olmasını fırsat bilen hırsızlar, torna atölyesinden 100 bin TL'lik malzeme çalarak kaçtı.

İstanbul Kemerburgaz'da vatandaşların namazda olmasını fırsat bilen hırsızlar, torna atölyesinden 100 bin TL'lik malzeme çalarak kaçtı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık kameralara yansıdı.

Olay, 20 Temmuz Salı sabahı Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Abdulhamit Han Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram sabahı bir torna atölyesini gözüne kestiren hırsızlar, çalıntı ticari araçla iş yerinin önüne geldi. Kapıları kontrol eden şahıslar daha sonra ayrıldı. Kısa bir süre sonra geri gelen şahıslar, aracı torna atölyesinin önüne yaklaştırdı. Kapısını kırarak girdikleri atölyedeki iş makinelerini ve malzemeleri arabaya yükleyen hırsızlar, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazından çıkan vatandaşlar, torna atölyesinin kapılarının açık olduğunu fark ederek iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibi atölye önüne geldiğinde soyulduğunu anladı. Durumu polis ekiplerine haber veren iş yeri sahibi, daha sonra karakola giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Sabah erken saatlerde meydana gelen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamerada ilk önce iş yeri önüne gelen hırsızlar kapıları kontrol ettikten sonra ayrılıyor. Daha sonra tekrar gelen hırsızlar, iş yerinin kapılarını kırarak içerideki makine ve malzemeleri arabaya koyuyor. 100 bin TL değerindeki malzemeleri arabaya koyan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.

İş yeri sahibi Murat Öztürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramın üçüncü günü olan çarşamba günü memleketten İstanbul'a dönerken yolda yan komşum beni aradı. Kapıların açık olduğunu, metro inşaatındaki arkadaşların burada olup olmadığını sordu. Onun üzerine kapıların kilitlerinin kesik olduğunu görüyor. Ben 1 saat sonra olay yerinde oldum. Polis ekiplerine haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Kendilerince gereken incelemeleri yaptılar. Daha sonra biz gereken incelemeleri yaptık. İçerideki kaybımızın olduğuna baktık. O günün stresiyle hatırlayamadığımız mallarımız oldu. Onları tutanaklara geçirmedik. 100 bin TL'nin üzerinde bir kaybımız var" dedi.

Hırsızlık olayı nedeniyle işlerinin aksadığını kaydeden Öztürk, "İş yapamıyoruz. Bayram dolayısıyla çoğu kişi gelmedi. Pazartesi ve salı günü gelen işleri yapamadık. O malzemeler çalınmış. Frezeye bir şey bağlayacağım o çalınmış, matkap çalınmış. Müşteriye bayram sonrası teslim edeceğim işler vardı, onları da teslim edemedim" şeklinde konuştu.

Aynı iş yerine daha önce de hırsızların girdiği ve yüklü miktarda makine ve malzeme çaldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada
Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada
Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada
Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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