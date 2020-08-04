Bayram günü torbacılara şok operasyon: 3 gözaltı Bayram günü torbacılara şok operasyon: 3 gözaltı Esenyurt'ta bayram günü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi takip sonucu E-5'te kıskıvrak yakalandı.

Bayram günü torbacılara şok operasyon: 3 gözaltı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bayram günü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi takip sonucu E-5'te kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bayram gününde de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Namık Kemal Mahallesi E-5 yan yol üzerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç Avcılar istikametine gittiği sırada önünü ve arkasını kontrollü bir şekilde kapatan narkotik ekibinin aracına şüpheliler kaçmak için araçla çarptı. Ekibin manevrasıyla 3 şüpheli kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden satışa hazır 27 gram (11 fişek) uyuşturucu eroin maddesi bir miktar para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulamaya alındı.

Esenyurt Polisi'nin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA