Bayram günü simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Bayram günü simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Fırın üzerindeki evde yaşayan aile dumanı fark edip itfaiyeyi aradı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram günü simit fırınında çıkan ve panik oluşturarak mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayram günü simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Fırın üzerindeki evde yaşayan aile dumanı fark edip itfaiyeyi aradı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram günü simit fırınında çıkan ve panik oluşturarak mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Ünal Ozan Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı simit fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu. Simit fırınından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşarak ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak yangın esnasında fırının kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Herhangi bir ölen veya yaralananın olmaması sevindirirken, meydana gelen yangında simit fırınında büyük çapta maddi hasar oluştu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA