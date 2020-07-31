Bayram günü silah ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kurban Bayramı'nın 1. gününde iki grup arasında çıkan, silah ve bıçakların kullandığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kurban Bayramı'nın 1. gününde iki grup arasında çıkan, silah ve bıçakların kullandığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Gençler arasında çıkan kavgaya ailelerde katılınca silah ve bıçaklar çekildi. Olayda Mustafa Akar (49), Mehmet B., Emrah B. ve Şahin B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Akar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kavgaya karışan Vakkas A. ve Hüseyin A. isimli 2 kişi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA