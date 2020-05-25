Bayram günü kaybolan çocuklar için mahalleli seferber oldu
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Bayram günü kaybolan çocuklar için mahalleli seferber oldu

RAMAZAN Bayramının ilk gününde 4 ve 5 yaşlarında 2 çocuk kaybolunca mahalle sakinleri seferber oldu.

Bayram günü kaybolan çocuklar için mahalleli seferber oldu
25.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:56

RAMAZAN Bayramının ilk gününde 4 ve 5 yaşlarında 2 çocuk kaybolunca mahalle sakinleri seferber oldu. 4 saat boyunca haber alınamayan çocukları, belediye temizlik işçileri, evlerinden 3 kilometre uzaklıkta buldu. Saatlerce çocuklarını arayan ailelerin çocuklarına kavuşma anı duygusal anlara sebep oldu. 

BABALAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay, Ramazan bayramının ilk gününde İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Yusuf Karabağ ile 5 yaşındaki arkadaşı Miraç Aktaş evlerinin önündeki sokakta oynarken kayboldu. Karşılıklı binalarda oturan Miraç ve Yusuf'un sokakta oynadığını zanneden aileleri bir süre sonra çocuklarının eve gelmemesi üzerine çocuklarını aramaya başladı. Çocuklarına ulaşamayan aileler durumu polise haber verdi. Mahalle sakinlerinin de katıldığı aramalar 4 saat boyunca sürdü. Çocuklarından haber alamayan aileler sinir krizleri geçirdi. 

4 SAAT SONRA TEMİZLİK İŞÇİLERİ BULDU

Bir yandan polisten haber bekleyen, diğer yandan da evlerinin yakınındaki tüm sokakları komşularıyla birlikte arayan her iki çocuğun anne ve babası, çocuklarının evlerinden 3 kilometre uzaklıkta bir benzin istasyonu önünde bulunduğu haberini alınca gözyaşlarına boğuldular. Saatlerce çocuklarını arayan her iki babaya çocuklarının bulunduğu haberi, belediye temizlik işçileri tarafından verildi. Belediyeye ait araçla bulundukları yerden getirilerek ailelerine teslim edilen çocukların ailelerine kavuşma anları duygusal anlar yaşattı. 

HARÇLIKLARINI HARCAYARAK BAKKAL ARARKEN DÖNÜŞ YOLUNU BULAMADILAR

Sokakta oynarken evlerinden oldukça uzaklaşan 2 arkadaşın eve dönüş yolunu bulamadıkları ve bir benzin istasyonu önünde el ele yürürken belediye temizlik işçileri tarafından fark edildikleri öğrenildi. Bayram günü çocuklarının kapı önünde oyun oynadığını ve bir anda kaybolduklarını söyleyen Ahmet Aktaş, "Her şey kaşla göz arasında oldu. Çocuklar kapıda oynarken bir anda kayboldular. Saatlerce aradık. Sağ olsun çok iyi komşularımız varmış ki herkes seferber oldu ve yavrumu bulduk" dedi. Çocukların bayram harçlıkları ile bakkala gitmek için sokaktan ayrıldıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Fazıl Fidan, "Çocuklar sokaktan biraz uzaklaşınca eve dönüş yolunu bulamamış olmalılar ki epey uzaklaşmışlar. Tüm mahalle sakinleri kaybolan 2 çocuğu bulmak için seferber oldu ve kısa sürede çocuklarımız bulundu" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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