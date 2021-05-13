Bayram günü evinde ölü bulundu

Bolu'da 10 gündür haber alınamayan şahıs, apartmandan gelen kötü koku şikayeti üzerine girilen evinde ölü bulundu.

Bolu'da 10 gündür haber alınamayan şahıs, apartmandan gelen kötü koku şikayeti üzerine girilen evinde ölü bulundu.

Olay, Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Arif Danışman'ın (60) 10 gündür evinden çıkmadığını ve dairesinden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Danışman'ın kapıyı açmaması üzerine ailesine ulaştı. Danışman'ın yaşadığı eve gelen oğlu ile birlikte içeri giren polis ekipleri, Arif Danışman'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Danışman'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı