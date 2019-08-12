Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar
Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar Şeker yerine bonzai dağıtacaklardı Narkotik polisi bayram günü tatilci kılığında zehir taciri yakaladıBURSA - Bursa narkotik polisi, kurban bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.
Bayram günü 4 kilo bonzai ile yakalandılar
Şeker yerine bonzai dağıtacaklardı
Narkotik polisi bayram günü tatilci kılığında zehir taciri yakaladı
BURSA - Bursa narkotik polisi, kurban bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek uyuşturucu taciri karı kocayı evlerinde 4 kilo bonzai ile yakaladı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramının ilk günü tatilci kılığına girerek zehir tacirliği yaptıkları yönünde iddia bulunan karı kocayı M.T. ve H.T'yi takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler karı kocanın evine baskın yaptı. Baskında evde yapılan aramalarda 4 kilo bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.