Bayram gezisi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Bayram gezisi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ailesi ile birlikte bayram tatili için gezmeye gelen kadın, otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Bayram gezisi kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ailesi ile birlikte bayram tatili için gezmeye gelen kadın, otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana geldi. Mukkades A. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte bayram tatilini fırsat bilerek Halfeti ilçesine gezmeye geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada anne Mukkades A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve 3 çocuğu ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA