"Bayram geleneklerini ufak değişimlerle devam ettirmek önemli "
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"Bayram geleneklerini ufak değişimlerle devam ettirmek önemli "

Bayram geleneklerini evde kalınsa bile ufak değişimlerle devam ettirmenin gerektiğini söyleyen Psikolog Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, bayramlık kıyafetleri giyerek, kahvaltı etmeyi önerdi.

23.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:16

Bayram geleneklerini evde kalınsa bile ufak değişimlerle devam ettirmenin gerektiğini söyleyen Psikolog Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, bayramlık kıyafetleri giyerek, kahvaltı etmeyi önerdi. Alışkanlıkları kaybetmemek gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çarkoğlu, "Hatıra oluşturalım, evdeki bayramlaşma töreninin videosunu çekelim. Bu da böyle bir bayramdı diyerek sosyal medyaya fotoğrafını koyalım" dedi.

Koronavirüs salgınından herkesin farklı şekil ve derecelerde etkilendiğini dile getiren Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, bayramı fiziksel olarak olmasa da duygusal olarak birlikte geçirmenin önemli olduğunu belirtti.  Bu bayramın normalimizin dışında şartlarda geçecek bir bayram olmasına rağmen yine de bir bayram havasında geçebilmesi için önerilerde bulundu.

 "NORMALİMİZİ SARSILDI AMA KALAN NORMALE SARILIP BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Koronavirüsün insanlar üzerindeki baskısının herkese için aynı olmadığını aktaran Doç. Dr. Çarkoğlu, "Tabi en temelinde normalimiz sarsıldı. Günlük hayattaki rutinimizi yitirdik. Hiç alışık olmadığımız bir sürece girdik. İnsanlar rutin günlük alışkanlıklarını sever, onlarla daha rahat olur. Bu alışkanlıklar değişimi rahatsızlık yaratıyor. En önemli alışkanlıklarımızdan biri de bayramlar. Hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Önemli bir gelenek ve hafıza oluşturma aracı, zorlayıcı bir süreç olacak. Ama insan dayanıklı bir varlık psikolojimiz kolay kolay bozulmuyor. Stresle baş etmeyi biliyoruz, bu süreci de atlatmayı becereceğiz" ifadelerini kullandı.

 "ALIŞKANLIKLARINIZA VE RUTİNİNİZE SADIK KALMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Doç. Dr. Çarkoğlu, "Alışkanlıklarına ve rutinlerine olabildiğince sadık kalmalarını öneriyorum. Çevresel etkiler bazı alışkanlıkları değiştirecektir. Bu bayram aile büyükleriniz ziyaret edemeyeceğiz, el öpemeyeceğiz, sarılamayacağız. Ama bunların olmaması hiçbir şeyin olmaması anlamına gelmiyor. Bunların dışında kalan geleneğimizin tutabildiğimiz ne kadar parçası varsa sahip çıkıp, yaşamamız önemli" dedi.

"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAYA ÇALIŞALIM"

Her ailenin bir bayram geleneği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, "Örneğin, bayram için sabah kalkıp özel giyinmek, evdeki aile üyelerinin bir araya gelerek bayramlaşması işte teknoloji bize bunları yapma imkanı tanıyor. Yapabilecek olan aileler bu alışkanlıklara devam etmeli, değerlidir. İnternet üzerine bütün aile belli bir saat için randevulaşıp, görüntülü veya sesli bayramlaşma töreni yapmalarını öneriyorum. Bayram kahvaltısı ve yemeği hala önemli, tarifler paylaşılıp, farklı ortamlarda dahi olsak beraberce yiyebiliriz. Hatıra oluşturalım, evdeki bayramlaşma törenini videosunu çekelim. Bu da böyle bir bayramdı diyerek aile hafızamıza kaydını düşelim" diye konuştu.

 "KAYIPLARI OLANLARI UNUTMAYALIM"

Hatıra oluşturmayı, bayramlaşma töreninin videosunu çekip, 'bu da böyle bir bayramdı' diyerek sosyal medyaya fotoğrafını koymayı tavsiye eden Doç. Dr. Çarkoğlu, "Kayıpları olanlar yasını yaşayacaktır çünkü ilk bayramlar bu yas için önemlidir. Bunu atlamayalım ve kaybı olduğunu bildiğimiz aileleri arayarak, destek olmayı ihmal etmeyelim. Farklı, bir çoğumuz içinse zor bir bayram olacak.  Ama insan dayanıklı bir varlık. Fiziksel olarak mesafeli olsak da duygusal olarak birlikte olabilmeyi biliyoruz ve bu birliktelik bu süreci atlatmaktaki en önemli dayanağımız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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