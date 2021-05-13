Bayram geleneğini drone ile sürdürdü
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Bayram geleneğini drone ile sürdürdü

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Ekonomi

İzmir'de Sıddık Gedik isimli bir fotoğraf sanatçısı, kişisel droneunu kullanarak bir tanıdığının çocuğuna bu yıl da, havadan da olsa, harçlık vermeyi başardı.

Bir yakınının çocuğu olan 11 yaşındaki Cihan Kayabaşı'nı sevindirmek ve bunu yaparken de sosyal mesafe ve kısıtlama kuralına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İçine bayram harçlığı koyduğu bayram harçlığını droneuna bağlayarak alıcısına ulaştırdı.

Harçlığı alan Kahyabaşı ise "Benim için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim." dedi.

Teknoloji ile gelenekselliği başarılı şekilde birleştirerek çocuğu sevindirmeyi başaran Sıddık Gedik ise "Malum kısıtlamalar nedeniyle çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ben de farkındalık yaratmak için drone ile harçlık vermek istedim. Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum." dedi.

Bayram geleneğini drone ile sürdürdü
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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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