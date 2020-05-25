Bayram eğlencesi vatandaşın ayağına götürüldü
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Bayram eğlencesi vatandaşın ayağına götürüldü

Bayram eğlencesi vatandaşın ayağına götürüldü Mersin'de, 'Nerede o eski bayramlar' diyenlere Toroslar Belediyesi tarafından gezici bayram tırı ile nostaljik bir yolculuk yaşatıldı Mersin'de, 'Nerede o eski bayramlar' diyenlere Toroslar Belediyesi tarafından gezici bayram tırı ile nostaljik...

25.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:06

Bayram eğlencesi vatandaşın ayağına götürüldü

Mersin'de, 'Nerede o eski bayramlar' diyenlere Toroslar Belediyesi tarafından gezici bayram tırı ile nostaljik bir yolculuk yaşatıldı

MERSİN - Mersin'de, 'Nerede o eski bayramlar' diyenlere Toroslar Belediyesi tarafından gezici bayram tırı ile nostaljik bir yolculuk yaşatıldı.

Toroslar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı. Belediye tarafından hazırlanan bayram tırı, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek bayram coşkusunu vatandaşın ayağına götürdü. Rengarenk balonlarla süslenen araçların da yer aldığı kortej, Toroslar'ın dört bir yanında ilçe sakinlerine bayram heyecanını balkonlarda yaşattı.

Gezici bayram tırında, canlı müzik ziyafeti

Adeta şölen alanına dönüşen tırda Nefes Musiki Topluluğu, en güzel eserlerini Toroslar halkı için söyledi. Seyyar konser sahnesine çevrilen ve canlı müzik ziyafetinin yaşandığı tırda yer alan Hacivat-Karagöz ile animasyon ekiplerinin gösterileri ise coşkuya ayrı bir renk kattı.

Balkonlarından eğlenceye eşlik eden 7'den 70'e herkesin sevinci ise görülmeye değerdi. Vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da Toroslar'ın her mahallesini gün boyu dolaşan tırın eğlencesine ortak olarak, bayramın keyfini en güzel şekilde çıkardı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın tedbirleri dolayısıyla evde kalan vatandaşlar için bayram neşesini, hazırladıkları gezici bayram tırı ile yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. "Sosyal mesafeler sevgiyi, neşeyi paylaşmaya engel değil" diyen Yılmaz, "Salgın nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçiriyoruz. Hazırladığımız gezici bayram tırı ile bayram coşkusunu sokak sokak tüm mahallelerimizde her hanemize ulaştırdık. Vatandaşlarımızın evlerine neşe kattık. Bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. İnşallah bu zor günleri atlatacağız. Bundan sonraki bayramlarımızı hep beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bayram eğlencesi vatandaşın ayağına götürüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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