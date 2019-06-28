Bayram Efendi'nin mezarının yapılması talebi

Havza'da Milli Mücadele döneminde kurulan ilk müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Bayram Efendi'nin yakınları, kaybolmak üzere olan mezarının yapılmasını talep ediyor.

Milli Mücadele döneminde Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyet içinde yer alan ve Atatürk'ün emriyle kurulan Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Başkanı olan Bayram Efendi, 1925 yılında yaşama veda etmişti.

İlçede kendisinin bağışladığı arazide defnedilen ve bugün ilçe mezarlığı olarak kullanılan yerde olan Bayram Efendi'nin kabri yok olmak üzere. Yakınları, mezarlığın yaptırılmasını talep ediyor.

Bayram Efendi'nin amcasının torunu 83 yaşındaki Orhan Çon, Bayram Çonoğlu'nun ölüm tarihi tam olarak bilmediğini söyledi.

Bayram Efendi'nin mezarının olduğu yeri kendilerine babasının gösterdiğini belirten Çon, "İlçe mezarlığının olduğu yer, zamanında Bayram Çonoğlu'na aitti. Tamamını belediyeye bağışlamıştı. Bayram Çonoğlu'nun bir çocuğu vardı. Onun da çocuğu olmadı ve vefat etti. Amcasının çocukları ve torunları olarak ben ve kardeşlerinin çocuklarının torunları var." dedi.

Çon ailesinin aslen Kamlıklı olduğunu anlatan Orhan Çon, şunları kaydetti:

"Bayram Efendi'nin babası Hacı Mahmut'tur. Hacı Mahmut Efendi buraya geldiğinde Havza, Ladik'e bağlı bir nahiye imiş. İlçenin o dönem kaza olmasında önemli katkıları olmuş. Vefat ettikten sonra yerine Bayram Efendi geçmiş. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Havza'ya Bayram Efendi'nin yanına gelmiş, 18 gün misafiri olmuş. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, Bayram Efendi'yi mebus olarak istemiş. O da yerine Dr. Asım Bey'i göndermiş."

Kaynak: AA