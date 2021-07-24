Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
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Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da Kurban Bayramı dönüşü memleketi Giresun'a giden ailenin bulunduğu otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı dönüşü memleketi Giresun'a giden ailenin bulunduğu otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara yolu Adalar mevkiinde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine seyir halinde olan T.K. idaresindeki 34 HS 7637 plakalı otomobil, sağ şeritten orta şeride geçerken 55 AAY 863 plakalı kamyonun kasasına arkadan çaptı. Kazada Muzaffer G.ve Yağız Y.yaralandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar olay yerine çağırılan 112 acil ambulansları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından Samsun-Ankara yolunda trafik, yola dökülen yağ nedeniyle kısa süreli tek şeritten sağlandı. Yol, dökülen yağın temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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