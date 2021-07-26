BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOGARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından şehir dışından İstanbul'a dönenler otogarda yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından şehir dışından İstanbul'a dönenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkanların İstanbul'a dönüşleri sürüyor. 9 günlük tatilin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Memleketine gidenler eli boş dönmedi, yanlarında memleketlerinden erzak, koli ile İstanbul'a geldi. Bayram tatili için İstanbul'a gelenler de otogarın yolunu tuttu. Tatillerini bayram sonrasına bırakanlar da gidiş bileti alarak peronları doldurdu.

"MEMLEKETTEN KAYISI GETİRDİM"Bayram tatilini Malatya'ya geçiren Muzaffer Acır "Anneyi, babayı gördük, kardeşleri ziyaret ettik. Memleketten kayısı, elma o tür şeyler getirdim. Yolculuk iyi geçti, taksi bulursak eve gideceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı