Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat Bayram dönüşü Bolu geçişi rahatKURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler evlerine dönüyor. TEM Otoyolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Araçlar yolda hızla ilerleyebiliyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA