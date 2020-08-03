Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu olsa da ulaşımda aksama meydana gelmedi.
03.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:30
KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu olsa da ulaşımda aksama meydana gelmedi.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM yolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşanırken, sürücüler de hızla ilerleyebiliyor. Ulaşımda aksama olmazken, hafif yoğunluğun ise gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA