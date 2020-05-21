Bayram'da sıcaklık 10 derece düşecek Sivas'ta Ramazan bayramında havanın yağışlı ve sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Sivas'ta Ramazan bayramında havanın yağışlı ve sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Ramazan bayramını da içerine alan 21 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında Sivas ve çevresinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında inecek. Sivas ve çevresinde hava sıcaklığında 10 derecelik düşüş beklenirken bayram boyunca bölgede gök gürültüsü ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA