Bayram'da köprü geçişleri ücretsiz mi? 2020 Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak?
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Bayram'da köprü geçişleri ücretsiz mi? 2020 Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak?

Bayram günlerinde en merak edilen konulardan birisi otoyolların ve köprülerin ücretsiz mi olacağıdır. Vatandaşlar bayram günlerinde köprülere ve şehirlerarası yolculukta otoyollara para verecek mi yoksa ücretsiz mi olacak tüm detaylar haberimizde...

Bayram'da köprü geçişleri ücretsiz mi? 2020 Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak?
28.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:01

Kurban Bayramı'na çok az kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyol ve köprülerden geçiş ücretsiz mi olacak, konu hakkında Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklanan karara göre:

Kurban Bayramı dolayısıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Bunun dışında özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi projelerden ücret alınmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Sonuç olarak; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan otoyol ve köprülerden geçişler Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacaktır.

HANGİ KÖPRÜLERDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ HANGİLERİ ÜCRETLİ OLACAK?

Kurban Bayram'ı boyunca:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler : Ücretsiz

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler : Ücretsiz

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler : Ücretli

Osmangazi Köprüsü'nden geçişler : Ücretli

Avrasya Tüneli'nden geçişler : Ücretli

olacaktır.

Kaynak : AA/ Haberler.com

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