Bayram coşkusunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak yaşadı
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Bayram coşkusunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak yaşadı

Sakarya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında paramotorla havalanan bir paraşütçü, Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştirdi.

Bayram coşkusunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak yaşadı
19.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:38

Sakarya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında paramotorla havalanan bir paraşütçü, Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştirdi.

İzinleri alarak hazırlıklarını yapan Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, yamaç paraşütü tutkunları için adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'den paramotorla havalanarak bir süre Sakarya semalarında uçtu.

Paramotoruna bağlı Türk bayrağını açan Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gösteriyi evlerinden ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

"Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayacağız"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Türk bayrağıyla uçuş yaptığını, Fenomen Hava Sporları Kulübü olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca Sakarya semalarında şanlı Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Yıldız, "Gençlik ve Spor Bakanlığından özel izin aldık. Kutlamayı yapmamıza destek olan yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldız, geçirdikleri bu zor dönemde uçuş faaliyetlerini kısıtladıklarını aktararak, "Tabii ki kısıtlı da olsa zaman zaman vakit bulup uçuşlar yapıyoruz. Sürecin en hızlı bir şekilde geçmesini diliyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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